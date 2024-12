N7 dit weekeinde deels dicht vanwege werkzaamheden

Foto: Groningen Bereikbaar

De N7 tussen het knooppunt Euvelgunne en de aansluiting Westerbroek is komend weekeinde afgesloten vanwege afrondende werkzaamheden.

Dat betekent dat er geen verkeer mogelijk is tussen Ring Oost en de A7 van en naar Hoogezand. De verbinding tussen de A7 en de Europaweg – via aansluiting Westerbroek – blijft open. Ook is het mogelijk om vanaf Ring Zuid naar Ring Oost te rijden en andersom.

De afsluiting begint vrijdagavond om 22.00 uur en duurt tot maandagochtend 5.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid met borden.