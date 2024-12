Foto: Marijn Buijse - 112Groningen.nl

De brandweer moest vrijdagmiddag rond 14:00 uur uitrukken naar de Etos op de Vismarkt, vanwege een mogelijk gaslucht.

De brandweer heeft een geur waargenomen, maar het is nog niet duidelijk om wat voor geur het precies gaat, aldus de woordvoerder. De brand verricht op dit moment metingen in het pand en ook Netbeheerder Enexis is ter plekke gekomen.

Het gebied rondom de Etos is afgezet door de politie. Doordat de hulpdiensten aanwezig waren stonden er veel toeschouwers.