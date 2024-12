Meldplicht voor toeristische verhuur van woningen

Foto: Alicia Zinn via Pexels

Woningeigenaren moeten vanaf 1 januari verplicht melden wanneer en voor hoeveel nachten hun woning aan toeristen wordt verhuurd.

De gemeenteraad heeft ingestemd met een voorstel van het college van B&W om deze meldplicht in te voeren. Dit heeft te maken met het feit dat het inwonertal van Groningen sterk groeit, terwijl de woningmarkt een van de krapste van het land is.

“Huizen zijn om in te wonen, niet om winst mee te maken,” zegt wethouder Rik van Niejenhuis. “Mijn doel is om de beschikbare woningruimte zo eerlijk mogelijk te verdelen, zodat iedereen een plek heeft om thuis te komen.”

In de gemeente Groningen worden steeds meer woningen voor korte periodes verhuurd aan toeristen; soms zelfs gedurende het hele jaar. Als gevolg hiervan zijn die woningen niet beschikbaar voor woningzoekenden en is er regelmatig overlast in de woonwijk.

Door de meldplicht wordt het aantal overnachtingen inzichtelijk gemaakt. Daardoor denkt de gemeente daar meer grip op te krijgen, waardoor er beter gehandhaafd kan worden. Eigenaren mogen hun woning maximaal dertig nachten per jaar verhuren. Zij moeten vanaf 1 januari alle verhuurde overnachtingen melden in het landelijke systeem op toeristisheverhuur.nl.