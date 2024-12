Meer dan helft van provincie heeft overgewicht, maar Stad wel in top tien ‘slankste’ gemeenten

Foto: Towfiqu Barbhuiya via Pexels

Ruim 51 procent van de volwassenen in Groningen heeft overgewicht, blijkt uit een analyse van vergelijkingssite Independer op basis van cijfers van het CBS, RIVM en Nivel. De gemeente Groningen is echter tien procent ‘slanker’ dan de provincie als geheel, zo blijkt uit de cijfers.

Overgewicht betekent dat iemand een BMI boven de 25 heeft. In de provincie Groningen kampt 51,3 procent van de volwassenen ermee, terwijl landelijk 50,3 procent te zwaar is. De gemeente Groningen is een uitschieter in de provincie: in de stad heeft slechts 40,1 procent van de inwoners overgewicht.

Een BMI hoger dan 30 (obesitas) komt minder vaak voor: 17,4 procent van de volwassen inwoners in de provincie heeft last van zwaarlijvigheid. In de stad Groningen ligt dit percentage op slechts 11,8 procent.

Het percentage mensen met overgewicht in de provincie Groningen is tussen 2012 en 2022 met 4,3 procent gestegen, vergelijkbaar met de landelijke toename. In de stad was de stijging een stuk lager, met een toename van 2,5 procent.

De gemeenten in de provincie met het hoogste percentage overgewicht zijn Oldambt (67,1 procent), Pekela (66,6 procent) en Veendam (64,4 procent). Oldambt staat zelfs bovenaan in Nederland als het gaat om overgewicht. De gemeente Groningen staat juist onderaan de lijst, met plek negen op de ranglijst van ‘slankste’ gemeenten in Nederland. In Noord-Nederland heeft de stad het laagste percentage volwassenen met overgewicht.