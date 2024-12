Meer bussen in weekends en nieuwe routes in Groningen

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Vanaf komende zondag verandert de busdienstregeling in Groningen en Drenthe. Qbuzz voert wijzigingen door in vertrektijden en zet op enkele lijnen extra bussen in. Dit speelt in op de toenemende vraag naar openbaar vervoer, vooral in het weekend.

In het weekend neemt het gebruik van de bus toe. Vanaf 15 december rijdt Qbuzz daarom op enkele lijnen meer ritten. Zo krijgt lijn 178 (Siddeburen – Groningen) op zaterdag een extra vroege rit. Stadslijn 1 (Reitdiep – Zernike – Centrum – Hoofdstation) rijdt op zaterdagmiddag vier keer per uur, en lijn 65 (Zoutkamp – Winsum – Groningen) rijdt dan twee keer per uur.

De halte bij de Van Ketwich Verschuurbrug is na de werkzaamheden weer in gebruik. Qliners uit Assen, Emmen en Stadskanaal stoppen daar weer. Op lijn 15 (Hoofdstation – Zernike) worden tijdelijk weer grotere bussen ingezet. Als gevolg daarvan rijden er tussen 8 en 13 uur twee ritten per uur per richting minder.

Meer wijzigingen zijn te vinden op de website van Qbuzz.