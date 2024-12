Medewerkers sportschool in Oosterpoort rennen tien uur durende estafette voor Serious Request

Foto: Andrea Piacquadio via Pexels

Medewerkers van sportschool Fitwerk Oosterpoort lopen tien uur lang achter elkaar in estafette op de loopband om geld in te zamelen voor Serious Request.

Tot nu toe hebben de medewerkers ruim zestienhonderd euro opgehaald met de estafette-run. De actie steunt Metakids, het goede doel van Serious Request dit jaar. Wie een steentje bij wil dragen aan de actie van de sportschool in Stad kan dat hier doen. De medewerkers van Fitwerk delen hun voortgang op de loopband via Instagram.

Metakids helpt kinderen met metabole ziekten, ernstige aandoeningen die vaak levensbedreigend zijn. Het ingezamelde geld gaat naar onderzoek naar nieuwe behandelingen, zoals gentherapie en medicijnen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door instellingen zoals het UMCG.