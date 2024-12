Foto: 112Groningen.nl

De Mobiele Eenheid is dinsdagavond rond 20:30 uur ingezet aan de Verbindingsstraat in Hoogkerk. Het was hier onrustig en er woedden verschillende brandjes. Zo meldt 112 Groningen.

Ter plaatse werden agenten bekogeld met verboden zwaar vuurwerk en stenen. De ME werd ingezet om de orde te herstellen.