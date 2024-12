Martinitoren baadt van kerstavond tot en met ESNS weer in het licht

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

“We roepen alle fotografen op om dinsdagavond vanaf 18.00 uur naar de Grote Markt te komen om mooie plaatjes te schieten”, vertelt een blije Chris Garrit vrijdagmiddag. Want de Martinitoren baadt vanaf dat moment weer een aantal weken in het licht.

De voormalige nachtburgemeester en een van zijn mogelijke opvolgers hebben ervoor gezorgd dat de Martinitoren vanaf kerstavond tot en met Eurosonic Noorderslag weer is verlicht. “Het initiatief van Harry de Lange is goed gelukt! Het geld is binnen en ook de gemeente Groningen is akkoord”, vertelt Garrit. “Wij als bezorgde nachtburgers zijn erg blij dat we dit voor Groningen hebben kunnen regelen!”

‘Zware bevalling’

Inmiddels staat de Martinitoren alweer twee jaar in het donker. De gemeente schakelde de verlichting van d’ Olle Grieze eind 2022 uit om energie te besparen. Bewoners, bedrijven en een deel van de gemeenteraad roept sindsdien om een oplossing. Nachtburgemeesterskandidaat begon eind november een inzamelingsactie om d’Olle Grieze in ieder geval tijdens de kerstperiode weer in het licht te zetten.

Die leverde een kleine tweeduizend euro op. Maar dat was niet genoeg om de verlichting voor vier weken op de Martinitoren te krijgen. “We hebben nu het geld wel bij elkaar gekregen dankzij onder andere de Groningen City Club, Wintergoud en de Winterkermis”, aldus Garrit. “Vervolgens zijn we met de gemeente om tafel gegaan. Dat was een zware bevalling, omdat het allemaal zo kort dag was. Ik had vanochtend nog echt het zweet op mijn voorhoofd! Maar we hebben goede medewerking van ze gehad. We zijn ook erg blij dat het college enthousiast is over dit plan. Heel veel waardering daarvoor.”

Dat Groningers op een verlichte Martinitoren zitten te wachten, blijkt ook uit het OOG Panel. Ongeveer negen op de tien deelnemers (88%) geeft aan dat d’ Olle Grieze tijdens de feestdagen verlicht moet zijn. “De Martinitoren zou voor mijn part altijd verlicht (moeten) zijn”, aldus een panellid. “Het is een schande dat het icoon van de stad al twee jaar niet in de verlichting staat”, zegt een ander.” Dat gaat gelukkig voor het OOG Panel nu weer gebeuren.

‘Wit-groen-wit op kerstavond’

Nu ook de benodigde vergunningen zijn geregeld, mag de verlichting op kerstavond (komende dinsdag) voor het eerst aan, aldus Garrit: “Dat wordt een heel karwei, want er moeten zestig lampen omhoog de toren op. Dat doet een bedrijf voor ons (Powersound), maar ook de mensen van Winterstad en wij zelf helpen mee.”

De Martinitoren kleurt op kerstavond vanaf 18.00 uur wit-groen-wit. Daarna moet de d’Olle Grieze weer warmwit kleuren van de gemeente, vertelt Garrit: “We hadden eigenlijk het plan om ook op andere dagen speciale dingen te laten zien. Maar dat mag niet van de gemeente, dus daar leggen we ons bij neer. We vinden het al lang mooi dat het allemaal is geregeld.”

‘Doortrekken tot ESNS’

De lampen blijven ook na de jaarwisseling nog een paar weken staan: “We dachten eerst: we doen het tussen Kerst en de jaarwisseling. Daarna was het idee om ze tot 5 januari te laten staan, als WinterGoud stopt. Toen dachten we: Eurosonic Noorderslag is maar een paar weken later, dus laten we het doortrekken. Daarom loopt de actie nu tot en met ESNS!”

Geen link met plan gemeente

De gemeente is bezig met een nieuw verlichtingssysteem met LED-lampen, maar dat werkt tot nu toe niet zoals het moet. Daarom is de gemeente van plan om de toren pas komende zomer weer uit te lichten. De lampen die nu worden neergezet, zijn dan ook niet de oplossing die de gemeente zoekt om de Martinitoren weer permanent in het licht te zetten, besluit Garrit: “Wij hebben deze actie echt vanuit de mensen zelf georganiseerd. De gemeente is zelf met eigen plannen bezig.”