Martinitoren baadt maandagavond al in groen en wit licht: ‘Opbouw ging heel voorspoedig’

Oud-nachtburgemeester Chris Garrit aan het werk op grote hoogte - Foto: Olivier Steppé

De verlichting van de Martinitoren gaat maandagavond al aan. Dat meldt Harry de Lange, initiatiefnemer achter de tijdelijke verlichting van de kerktoren maandagmiddag, na een hele ochtend sjouwen.

Het was eigenlijk de bedoeling dat de verlichting pas op dinsdagavond (kerstavond) aangezet zou worden. “Maar alles ging heel voorspoedig”, vertelt De Lange. “Zo goed dat we de verlichting maandagavond al aan kunnen doen. Vanavond om 17.00 uur gaan de lichten aan en staat de Martinitoren in het wit-groen-wit. Dus fotografen, kom vooral naar de Grote Markt om mooie plaatjes te schieten. Wij als rechtgeaarde nachtburgers hebben de afgelopen jaren de vurige wens gehad om de toren weer in het licht te zien. Vandaag is de dag dat de Martini in de schijnwerpers zal staan!”

Lampen, bekabeling en allerhande andere apparatuur moesten met de hand omhoog gedragen worden in de 96,8 meter hoge toren. “Met een mannetje of veertig à vijftig hebben we alle spullen de Martinitoren ingesleept, samen met Harry en Chris Garrit,” vertelt Jan Akkerman namens Winterstad. Aan het begin van de middag testten medewerkers van Powersound, het bedrijf dat de verlichting verhuurt en beheert, alle geïnstalleerde apparatuur.

Nachtburgemeesterskandidaat De Lange begon eind november een inzamelingsactie om d’Olle Grieze in ieder geval tijdens de kerstperiode weer in het licht te zetten. Die leverde een kleine tweeduizend euro op, niet genoeg om de verlichting voor vier weken op de Martinitoren te krijgen. Dankzij bijdragen van de Groningen City Club, Wintergoud en Winterstad is dat nu wel het geval. De gemeente Groningen gaf vrijdag ook toestemming voor het uitlichten van d’Olle Grieze.

Het is voor het eerst in twee jaar dat de Martinitoren weer is verlicht. De gemeente schakelde de verlichting van d’Olle Grieze eind 2022 uit om energie te besparen. Bewoners, bedrijven en een deel van de gemeenteraad roepen sindsdien om een oplossing. De gemeente is bezig met een nieuw verlichtingssysteem met LED-lampen, maar dat werkt tot nu toe niet zoals het moet. Daarom is de gemeente van plan om de toren pas komende zomer weer uit te lichten.

De verlichting van de Martinitoren blijft tot Eurosonic Noorderslag aan.