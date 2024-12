Martiniplaza wordt zaterdag omgetoverd in grote platenwinkel: “Zwarte goud”

Muziekliefhebbers kunnen zaterdag te kust en te keur in Martiniplaza. Daar vindt een grote platenbeurs plaats waar ruim vijftig platenhandelaren hun muziek aan zullen bieden.

Deze handelaren komen behalve uit Nederland uit België, Duitsland en Engeland. “Er zullen op de beurs gespecialiseerde stands in bijvoorbeeld hardrock, jazz, Nederlandstalig en vinyl te vinden zijn”, laat de organisatie weten. “In totaal zullen er ruim een kwart miljoen geluidsdragers te koop worden aangeboden.” Bij geluidsdragers gaat het bijvoorbeeld om cd’s maar ook om vinylplaten.

Juist vinyl is bezig met een grote comeback. “De ouderwetse platenspeler is weer helemaal herontdekt. Dat zie je bijvoorbeeld ook aan populaire artiesten als Taylor Swift en Harry Styles: zij brengen weer heel bewust platen uit op vinyl. Voorheen was zwart altijd de kleur van het vinyl, maar nu zijn de mooiste kleurtjes de trend voor de verzamelaars.” Wat de platenbeurs zo leuk maakt is de grote variatie. “Je komt platen tegen van The Rolling Stones, The Beatles en Fleetwood Mac. Maar vaak word je ook gewoon verrast. Dat je iets tegenkomt waar je niet naar op zoek bent, maar wat je wel bij toeval aantreft. Daarom is de platenbeurs de ultieme plek om nieuwe muziek te ontdekken.”

De platenbeurs begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Meer informatie vind je op deze website.