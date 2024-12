Foto: Oranje Nassau/Bert Postma. Marshall Pourier midden, vijfde van links

Eersteklasser Oranje Nassau moet voor volgend seizoen op zoek naar een nieuwe assistent-trainer.

Marshall Pourier wordt namelijk hoofdtrainer bij tweedeklasser Hoogezand, waar hij eerder ook als hoofdtrainer actief was.

Pourier is sinds 2022 assistent bij ON. In het seizoen 2018-2019 was hij ook actief bij ON.