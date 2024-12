Marloes Oldenburg opnieuw Groninger Sporter van het Jaar

foto: Rieks Oijnhausen

Marloes Oldenburg is maandagavond opnieuw uitgeroepen tot Groninger Sporter van het Jaar tijdens het Sportgala Groningen. De 36-jarige roeister van Gyas ontving de prijs in Martiniplaza.

Het is de tweede keer op rij dat Oldenburg in de prijzen valt. Vorig jaar werd de Groningse ook verkozen tot Sporter van het Jaar. Dat gebeurde voor haar prestaties tijdens het WK roeien: ze werd wereldkampioen in de vier-zonder na een turbulent periode waarin ze herstelde van een gebroken nekwervel. Dit jaar wordt ze geprezen voor haar gouden medaille tijdens de Olympische Spelen in Parijs.

De andere twee genomineerden in deze categorie waren clubgenote Ymkje Clevering, die olympisch goud won in de twee-zonder, en zevenkampster Sofie Dokter, die zesde werd tijdens de Spelen in Parijs.

Veracles geroemd tot sportploeg van het jaar

Studentenvolleybalvereniging Veracles werd verkozen tot sportploeg van het jaar. Het team kroonde zich tot kampioen van de Topdivisie A en werd bovendien algeheel amateurkampioen. Andere genomineerden waren FC Groningen en het zaalvoetbalteam van PKC ’83/Amoeri.

Schaatster Meike Veen wint talentprijs

De prijs voor sporttalent van het jaar ging naar de twintigjarige Meike Veen uit Westerlee. De schaatsster domineerde dit jaar de Nederlandse juniorenkampioenschappen en haalde bij de WK voor junioren vijf medailles: één gouden, één zilveren en drie bronzen. Judoka Elise Rustige en atlete Julia Dokter waren ook genomineerd.

Handbikester Melanie Helweg ontvangt prijs aangepaste sporters

Bij de aangepaste sporters ging de prijs naar de 24-jarige Melanie Helweg uit Beerta. De handbikester werd derde op het NK tijdrijden en tweede in de nationale handbikecompetitie. Ze werd verkozen boven Thijn Buigholt en Rinze de Jong.

Breedtesportprijs naar Veendamse pionier

De breedtesportprijs, vorig jaar geïntroduceerd, ging naar Marian Slim. Zij is al meer dan veertig jaar actief in de breedtesport in Veendam en omstreken.