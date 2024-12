Marieke Schenk brengt debuutsingle uit op Paarse Vrijdag

“Ik ben een verward persoon”, zo klinkt de debuutsingle van Marieke Schenk. Het lied gaat over zelfacceptatie en is bedoeld voor iedereen die zich weleens alleen of anders voelt. Op Paarse Vrijdag komt het nummer “Verward Persoon” uit.

Beluister hier het interview én de debuutsingle van Marieke Schenk bij de OOG Ochtendshow:

Het uitbrengen van een allereerste single is ontzettend spannend, vertelt Schenk. “Ik ben best wel perfectionistisch en ik heb ook wel een beetje faalangst. Maar ik denk dat iedereen dat wel heeft.” Daarnaast is het altijd afwachten bij een debuutrelease, volgens Schenk. “Je weet natuurlijk niet hoe het gaat lopen”.

In slechts twee maanden tijd heeft Schenk “Verward Persoon” klaar gemaakt voor de release. Ze had het nummer al een tijdje liggen, maar zocht nog naar het perfecte moment om het uit te brengen. Toen ze zag dat Paarse Vrijdag eraan kwam, had ze haar releasedatum gevonden. De boodschap van het lied sluit namelijk goed aan op waar Paarse Vrijdag voor staat, vindt Schenk. “Het was net het missende stukje wat het nummer nodig had”.

Het nummer heeft alles te maken met de lhbtiq+-community, waar ook Schenk bij hoort. Ze dacht altijd dat ze zeker kon zijn van haar geaardheid, tot ze opeens een beetje verliefd werd op een jongen. “Toen dacht ik echt, huh, wat is dit? Dit past helemaal niet bij wat ik van mezelf in mijn hoofd had”. Met dit nummer wil Schenk laten zien dat je nog steeds verward kan zijn, ook al denk je dat je het goed weet.

Naast een dag voor de lhbtiq+-community, vindt Schenk Paarse Vrijdag ook een moment om extra stil te staan bij wie je bent en wat je wil. Dit is de reden dat ze ervoor heeft gekozen om haar single op deze dag uit te brengen. Schenk hoopt hiermee ook om anderen nog meer te inspireren. “Als je bent wie je bent, dan komt het allemaal goed”.

Schenk is van plan om nog meer muzikale verhalen de wereld in te brengen. “Ik heb zeker al wat op de plank liggen”. Toch vindt ze dit extra spannend, aangezien ze deze single in slechts twee maanden heeft uitgebracht. Nu ze langer de tijd heeft voor haar volgende release, legt ze er een grotere druk op. “Nu vind ik ook dat ik het allemaal nog beter mag doen”.

Daarnaast staan er meerdere optredens voor Schenk op de planning. Zo staat ze binnenkort op het podium van Simplon UP en treedt ze op voor GRONDSLAG Groningen. Schenk kijkt al uit naar haar optredens: “Ik sta zeker niet stil”.

“Verward Persoon” is vanaf 13 december te streamen op Spotify, Youtube en de sociale media kanalen van Marieke Schenk.