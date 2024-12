Marco Speelman (18) tekent profcontract bij FC Groningen

Marco Speelman - Foto via FC Groningen

Marco Speelman (18) heeft zijn eerste profcontract getekend bij FC Groningen. De linkervleugelverdediger is blij en laat weten zo snel mogelijk een vaste plek in de hoofdmacht van de club te willen veroveren.

Speelman heeft een contract getekend tot de zomer van 2027, met een optie voor een extra jaar.

De in Annen geboren Speelman speelt sinds 2017 in de jeugdopleiding van FC Groningen. Hij begon zijn voetbalcarrière bij VV Annen en speelde daarna kort bij sc Heerenveen. Toen FC Groningen hem uitnodigde voor de onder-12-ploeg, was de keuze volgens Speelman eenvoudig: “Ik ben altijd supporter van FC Groningen geweest. Voor mij was het een droom om hier te spelen.”

Dit seizoen speelt Speelman in het onder-21-team en heeft hij al kunnen ruiken aan voetballen in Euroborg. In de oefenwedstrijd van het eerste elftal tegen het Noorse Viking FK in oktober speelde hij een half uur mee. Daarnaast zat Speelman al eens op de bank in de Eredivisie tijdens het openingsduel tegen NAC Breda. Speelman zegt trots: “Mijn doel is om snel mijn debuut te maken. Het voelt geweldig om onderdeel te zijn van deze club.”