Man slaat agent vol in het gezicht na vechtpartij in Gelkingestraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een 20-jarige man uit Groningen aangehouden vanwege mishandeling van een agent. Dat laat de politie op sociale media weten.

Bij de politie kwam er rond 04.30 uur een melding binnen van een vechtpartij op straat. “Toen wij ter plaatse kwamen hebben we de betrokken partijen uit elkaar gehaald”, schrijft de politie. “Eén van de betrokkenen, de 20-jarige man, kwam ‘opgefokt’ op één van de agenten aflopen. Hij beledigde de politieman en sloeg hem vol in het gezicht.”

Daarop is de man, met het nodige verzet, in de boeien geslagen. “Hij is overgebracht naar het politiebureau. Daar wordt hij zaterdag verhoord.”