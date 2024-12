Man (34) die medewerkster LVV-opvang hardhandig verkrachtte hoeft jaar minder de cel in

De opvanglocatie bed-bad-brood aan de Osloweg. Foto: eigen foto

De 34-jarige asielzoeker die in mei vorig jaar een medewerker van Inlia aan de Osloweg in Stad heeft verkracht en gegijzeld, is in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging.. De celstraf voor de man is daarmee een jaar korter geworden.

Het incident vond plaats op 29 mei vorig jaar. De man pleegde een brute verkrachting op een medewerkster van de LVV-opvang van Inlia aan de Osloweg. De man, naar verluidt een ex-kindsoldaat uit Sierra Leone, sloot de medewerkster een half uur op in zijn kamer, terwijl zij onder bedreiging van een mes seksuele handelingen moest uitvoeren bij en ondergaan door verdachte.

De man is al twintig jaar in Nederland en bracht zijn tijd voornamelijk door in de gevangenis, onder meer voor geweldsdelicten. Deskundigen stellen dat er een groot risico op herhaling bestaat. Ook in het buitenland is de man te gevaarlijk om los te laten, vinden zowel de rechtbank als het hof.

Maar de man hoeft een jaar minder de cel in dan de rechtbank in Groningen oplegde door het nieuwe vonnis. Het hof vindt dat de psychologische stoornissen waar de man mee kampt een grotere rol hebben gespeeld bij het incident dan de rechtbank: “Anders dan de rechtbank gaat het hof er echter van uit dat verdachte verminderd toerekeningsvatbaar was. Daarom zal het hof de strafoplegging matigen tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van vier jaren.”

De man moet ook achtduizend euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.