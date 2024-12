Makelaar uit Haren scoort met bijzondere filmpjes

Still uit de kerstvideo van Makelaardij Dunning (Bron: Makelaardij Dunning)

Haast iedere makelaar is actief op Funda of sociale media met foto’s of filmpjes, maar makelaar Arnold Dunning pakt het anders aan: hij vlogt over de woningen die hij verkoopt.

En bij vlogs, gaat het ook om daadwerkelijke vlogs. In de filmpjes is te zien hoe Dunning naar de woning toeloopt, hoe het huis eruitziet, maar ook een blooper of grappig moment hier en daar ontbreken niet. De makelaar vlogt sinds enkele jaren.

“Dat is begonnen toen we net in de coronaperiode zaten”, zegt hij zaterdag in Haren Doet op OOG Radio. De makelaar vreesde dat corona voor problemen rond de bezichtiging zou zorgen. “Uiteindelijk waren er in die tijd juist veel bezichtigingen, maar de filmpjes sloegen wel aan, want met zo’n vlog krijg je toch een betere indruk van wat je gaat bekijken.”

Dat filmen smaakt naar meer. Daarom verschijnen ook andere, grappige filmpjes van het Harense makelaarskantoor van Dunning. Zo is een kerstwens gemaakt in de vorm van een filmpje. Dat werd een leuke klus aan het einde van de week. Dunning: “we hebben het op vrijdagmiddag in ongeveer anderhalf, twee uur gedraaid.” Het script werd bedacht door het videobedrijf waar de makelaar mee samenwerkt.

In het filmpje wordt duidelijk dat de personeelsleden er echt even doorheen zitten na een jaar hard werken, want er gaat nogal wat mis en er valt zelfs een gewonde door een nietmachine. Maar, zo verzekert Dunning, het gaat goed: “gelukkig heeft ze een paar dagen vrij en kan ze even bijkomen van dit trauma!”

Voor hem en zijn medewerkers is het uiteindelijk even iets leuks tussen de drukte door, want met de huidige woningmarkt heeft Dunning voorlopig genoeg te doen. “De markt is overspannen. Dat zie je als een woning te koop komt, dan is die markt van kopers er al. Iedereen rolt over elkaar heen om een huis te kunnen kopen. Dat is best wel een probleem, want je zou iedereen wel een huis gunnen. Maar stel, je krijgt zeven biedingen op een woning, uiteindelijk kun je maar één accepteren.”

Luister het item uit Haren Doet hier terug: