‘Maanden extra onderzoek nodig naar ondergrond en financiën tijdelijke vervanging Gerrit Krolbrug’; raad en college unaniem voor ‘krachtig signaal’ naar rijk

Foto Andor Heij: Gerrit Krolbrug

Na de Fietsersbond uit ook het Platform Gerrit Krolbrug, samen met een aantal bewonersorganisaties, grote zorgen uiten over de aanleg van een tijdelijke vervanging voor de Gerrit Krolbrug tijdens de nieuwbouw van de brug. Rijkswaterstaat zou, aldus het platform, nu al meer tijd nodig hebben om de inzet van de busbaanbrug als tijdelijk alternatief mogelijk te maken.

“Dinsdagavond hebben we vernomen dat Rijkswaterstaat twee tot drie maanden extra nodig heeft voor aanvullende onderzoeken”, schrijft Chris van Malkenhorst namens het Platform Gerrit Krolbrug aan de gemeenteraad. “Die richten zich met name naar de vervuilde grond onder en naast de busbaanbrug en de financiële haalbaarheid. Beide geven ons een ongemakkelijk gevoel.”

Rijkswaterstaat zou nu wel een ‘plan B’ hebben opgenomen in de planning als dat nodig is, stelt het platform. “Maar omdat er geen andere extra oeververbinding mogelijk is, zal dat altijd grote omwegen voor alle langzaam verkeer betekenen, ook met aanvullend extra openbaar vervoer.”

Het platform, de bewonersgroepen en de Werkgroep Toegankelijk Groningen sluiten zich daarmee aan bij de Fietsersbond, die eerder op woensdag haar zorgen uitsprak. Alle partijen zijn het erover eens dat de gemeente alle beschikbare middelen in moet zetten om Rijkswaterstaat aan de toezeggingen te houden. “Gericht op de inwoners van Groningen. in plaats van op kosten”, stelt Van Malkenhorst.

‘Krachtig signaal aan het Rijk’

Aan die boodschap gaf de gemeenteraad woensdagavond gehoor. Er werd unaniem ingestemd met het voorlopige ontwerp voor de nieuwe Gerrit Krolbrug, nadat ze een week geleden alom werden geroemd. Een motie, waarmee het gemeentebestuur wordt opgedragen druk uit te oefenen op Rijkswaterstaat en het ministerie om een tijdelijke verbinding voor fietsers en voetgangers op te nemen in de plannen, werd ook door alle raadsfracties gesteund.

Wethouder Broeksma zelf liet weten de druk al lang op de ketel te houden bij zowel Rijkswaterstaat als het ministerie, maar noemde de motie alsnog een krachtig signaal: “Het is nog niet rond, dus deze motie helpt. De minister zal de motie lezen, Rijkswaterstaat zal de motie lezen. Het zal een krachtig signaal zijn naar het Rijk dat dit echt moet gebeuren.”