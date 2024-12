“Maandag bewolkt en af en toe regen, komende dagen kans op mist”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De komende dagen gaan waterkoud verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is het op de wat langere termijn spannend: stroomt warme lucht onze contreien binnen of wint de koude lucht het?

“Maandag is er veel bewolking en valt er af en toe regen”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 11 graden bij een matige zuidwestenwind, kracht 3 tot 4. In de nacht van maandag op dinsdag vallen er enkele buien en ligt de minimumtemperatuur rond de 5 graden.

Dinsdag valt er slechts een lokale bui en is het vaak droog. Daarbij is er veel bewolking met zo nu en dan een opklaring. Het wordt 5 of 6 graden. In de nacht naar woensdag opklaringen, kans op mist en minima rond of iets onder het vriespunt.

Woensdag is het meest droog, maar is er veel bewolking met eerst kans op mist. Het wordt 5 graden en het is rustig weer. Daarna komen we op de grens tussen koude en zachte lucht terecht. Waar dat toe leidt en wie die strijd uiteindelijk wint? Meer hierover op de weerpagina.”