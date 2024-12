Maandag later af en toe zon, kerstdagen bewolkt en grijs

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

De komende dagen schommelt de temperatuur tussen 6 en 8 graden. Het wordt voornamelijk een grijze en droge week, maar wel met een groene kerst.

Maandag is de zon af en toe terug en valt er een enkele winterse bui. Het wordt 8 graden bij een eerst nog krachtige, later matige noordwestenwind. In de nacht daalt de temperatuur naar 1 graden, maar het voelt aan als -2.

Dinsdag is het grijs valt er wat regen of lichte motregen. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 6 graden, maar de gevoelstemperatuur is een stuk lager.

Eerste Kerstdag verloopt grijs en mistig. Het is bewolkt, maar wel overwegend droog. Een enkel spatje motregen is niet helemaal uit te sluiten. Het wordt zo’n 10 graden bij een zwakke zuidwestelijke wind.

Tweede Kerstdag wordt nog wat aangenamer. De wind zoeft met een zelfde snelheid en vanuit dezelfde richting. Het wordt opnieuw 10 graden, met in de ochtend af en toe wat zonnestralen.

Vrijdag staat Groningen nog wat meer zon te wachten. De temperatuur doet een stapje terug: het wordt zo’n 7 graden en het blijft overwegend droog. Een winterse periode zit er dit jaar niet meer in.