Maand lang activiteiten op Grote Markt: Wintergoud van start gegaan

Tijdens het testen van de lampjes wordt het contrast duidelijk. Foto: Rieks Oijnhausen

Wintergoud is vrijdagmiddag van start gegaan. Op de Grote Markt staat onder andere een reuzenrad, een ijsbaan en diverse andere attracties.

De ijsbaan is de belangrijkste trekker. Bezoekers kunnen er tot 5 januari terecht. De officiële opening is om 16.00 uur. Dan wordt ook de lichtjes in de kerstboom, die op de Grote Markt staat, ontstoken.

WinterWelvaart wordt een onderdeel van Wintergoud. Dit maritieme festival is altijd op het Hoge en Lage der Aa met een markt. Daar komt heel veel publiek op af. Daarom komt er in het weekeinde van 13, 14 en 15 december een kerstmarkt, die vanaf de beide Aa’s via de Vismarkt naar Wintergoud op de Grote Markt gaat. Zo wordt het publiek meer gespreid over de stad.