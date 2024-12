Lycurgus wint in eigen huis topper tegen Orion

Foto: Wouter van der Maden

Nova Tech Lycurgus heeft zondagmiddag in Martiniplaza de topper gewonnen tegen Orion Stars. Het werd 3-1 voor de Groninger volleyballers.

In de eerste set had de thuisploeg aanvankelijk een ruime voorsprong, maar de gasten uit Doetinchem kwamen bij 20-20 toch op gelijke hoogte. Vervolgens pakte Lycurgus het tweede setpunt: 25-23. In de tweede set waren de rollen omgedraaid. Lycurgus keek steeds tegen een achterstand aan en verloor de set met 18-25.

In de derde set waren de verschillen kleiner, maar die set ging weer naar Lycurgus, met 25-20. De vierde set was een eenvoudige prooi voor de Groningers. Via 20-12 en 23-16 eindigde ook deze set in 25-20.

Door de winst is Lycurgus nu echt koploper in de eredivisie met 24 punten uit 9 wedstrijden. Orion staat tweede, met 19 punten uit 8 wedstrijden.

Komende woensdag speelt Lycurgus weer een wedstrijd in de Challenge Cup, namelijk tegen Dinamo Boekarest, in Martiniplaza.