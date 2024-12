Lycurgus overtuigend langs Dinamo Boekarest in Challenge Cup

Nova Tech Lycurgus heeft een grote stap gezet richting de kwartfinale van de Challenge Cup. De Groninger volleyballers wonnen woensdagavond in Martiniplaza in de achtste finale met duidelijke cijfers van Dinamo Boekarest: 3-0.

Al in de eerste set zette de thuisploeg de toon. Een ruime voorsprong leidde tot de eerste setwinst: 25-19. In de tweede set konden de gasten bijblijven tot 15-14, waarna Lycurgus eenvoudig uitliep tot 25-17. In de derde set kwam Lycurgus nog achter te staan met 17-20, maar de ploeg van coach Mark Lebedew wist de achterstand om te buigen in een 25-22 overwinning.

De returnwedstrijd in Roemenië is op dinsdag 17 december. Lycurgus hoeft dan maar twee sets te winnen om zich te plaatsen voor de kwartfinale, wat de ploeg nog nooit eerder is gelukt.

De eerstvolgende wedstrijd voor Lycurgus in de eredivisie is op zondag 15 december. Dan speelt de ploeg in eigen huis tegen Simplex SSS uit Barneveld.