Lycurgus in eigen huis in drie sets langs SSS

Nova Tech heeft zondagmiddag in de eigen thuishal Martiniplaza vrij eenvoudig met 3-0 gewonnen van Simplex SSS uit Barneveld.

De gasten uit Gelderland, die op de zesde plaats staan in de eredivisie, zouden toch de mindere moeten zijn van de Groninger volleyballers, maar daar was in de eerste set nog geen sprake van. Die set ging met een verschil van 3 punten naar de thuisploeg: 25-22. Ook in de tweede set waren de verschillen niet al te groot. Die set eindigde in 25-20. In de laatste set werden de gasten daarentegen weggespeeld: 25-10.

Lycurgus is koploper in de eredivisie met 27 punten uit 10 wedstrijden. De nummer 2, Orion Stars uit Doetinchem, heeft 2 punten minder en ook een wedstrijd meer gespeeld.

Komende dinsdag speelt Lycurgus de uitwedstrijd tegen Dinamo Boekarest in de achtste finale van de Challenge Cup. De thuiswedstrijd ging met 3-0 naar de Groningers. Lycurgus moet in Roemenië 2 sets winnen om de kwartfinale te halen, anders is er nog een ‘golden set’ nodig.