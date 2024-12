Luciano Valente ontbreekt bij FC Groningen tegen AZ, Hidde Jurjus onder de lat

Foto: FC Groningen. Hidde Jurjus

FC Groningen kan woensdag in de bekerwedstrijd in Alkmaar tegen AZ nog steeds niet beschikken over middenvelder Luciano Valente.

Valente liep in de wedstrijd tegen PEC Zwolle een blessure op en kwam afgelopen zondag tegen FC Twente ook al niet in actie. Ook Tika de Jonge ontbreekt nog.

Net als in de bekerwedstrijd tegen Kolping Boys staat niet Etienne Vaessen, maar Hidde Jurjus onder de lat. “Ik vind dat Hidde een goede rol heeft”, aldus trainer Dick Lukkien. “Wij hebben er uiteraard ook belang bij dat de tweede keeper minuten blijft maken. Hij heeft het tegen Kolping Boys uitstekend gedaan. Vandaar de keuze”.

FC Groningen krijgt veel support, want 475 fans reizen ook af naar Alkmaar.

AZ – FC Groningen begint woensdagavond om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.