Lübeckpad tijdelijk weer open voor fietsers en voetgangers

Het Lübeckpad is vanaf nu tijdelijk weer opengesteld. De werkzaamheden die daar tot 14 december zouden plaatsvinden, kunnen nog niet worden afgerond.

Het Lübeckpad is het fiets- en voetpad tussen de Bornholmstraat en de Europaweg. Vanaf 11 november is daar gewerkt aan de definitieve inrichting van het pad. Vanwege leveringsproblemen kan de klus dit jaar niet volledig worden afgerond. Daarom is het pad nu weer open.

Bij het Lübeckpad wordt vooral gewerkt aan het plaatsen van groenschermen. Het westelijke deel van het pad, tussen de Europaweg en Het Kwadrant, is al klaar. Het oostelijke deel wordt tussen 13 januari en 14 februari aangepakt.