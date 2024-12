LIVE (1-0) | FC Groningen op achterstand tegen FC Twente

Een hele goede dag! Het is zondag en dat betekent dat het tijd is voor Eredivisie voetbal. FC Groningen is afgereisd naar Enschede om het op te nemen tegen de nummer vijf van de Eredivisie: FC Twente.

Hoofdtrainer Dick Lukkien beschikt vandaag niet over de spelmaker van de afgelopen weken: Luciano Valente. De middenvelder hield aan de wedstrijd tegen PEC Zwolle een blessure over en wordt vervangen door Romano Postema. Voor wie het hoe dan ook een bijzondere pot gaat worden, is voor Thijs Oosting. De spits neemt het vandaag namelijk op tegen de ploeg van zijn vader, die sinds 2023 hoofdtrainer is bij de club uit Enschede.

Kan FC met drie punten op zak terug keren naar het noorden?

37′ Het tegendoelpunt schrikt FC Groningen niet af. De ploeg van Lukkien zetten hoog druk en bewegen voortdurend richting het Twentse doel. Weet de Trots van het Noorden voor de rust de wedstrijd nog om te keren?

30′ De thuisploeg krijgt vleugels van de openingstreffer en voert een constant offensief. Tot de FC kan uitbreken, wederom via Schreuders met aan zijn rechter kant Romano Postema. Met slechts één Twentse verdediger tussen hen in, steekt Schreuders de bal richting zijn aanvalspartner. Al vallend weet Postema nog op doel te schieten, maar de bal gaat naast.

24′ FC Twente maakt 1-0… Uit het niks weet de thuisploeg via de zijkant uit te breken. Het eindstation is uiteindelijk Bart van Rooij die direct op doel schiet. De bal wordt onderweg nog aangeraakt door Thijmen Blokzijl waardoor deze van richting veranderd en Etienne Vaessen kansloos is. De FC komt op achterstand.

22′ Daar is Jorg Schreuders. De middenvelder komt vanuit een counter al een aantal keer dichtbij het Twentse doel en breekt nu weer uit. Hij zoekt de combinatie met Thijs Oosting die de bal weer op maat terugkaatst. Het schot van Schreuders wordt nog aangetikt en rolt net langs de buitenkant van de paal.

15′ Het gaat gelijk op in de Grolsch Veste. De thuisploeg is na tien minuten voor het eerst langere tijd in balbezit, maar de groen-witten weten de Twentenaren goed op te vangen. De FC loert op de counter en komt zo een aantal keer dichtbij Unnerstall, maar een daadwerkelijk schot blijft uit.

3′ Het eerste schot wordt gelost door de FC. Thom van Bergen krijgt op zo’n 20 meter van de goal de bal voor zijn voeten en haalt uit. Zijn inzet zwaait langs het doel van Lars Unnerstall.

1′ De wedstrijd gaat van start in de Grolsch Veste!

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Leandro Bacuna, Marco Rente, Thijmen Blokzijl, Marvin Peersman; Romano Postema, Johan Hove, Stije Resink, Jorg Schreuders; Thom van Bergen, Thijs Oosting.

Opstelling FC Twente: Lars Unnerstal, Gustaf Lagerbielke, Youri Regeer, Ricky van Wolsfwinkel, Sam Lammers, Daan Rots, Sem Steijn, Alec van Hoorenbeeck, Michel Vlap, Bart van Rooij, Anass Salah-Eddine.

Scheidsrechter: Alex Bos