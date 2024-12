Lentis stoot zorg voor tbs’ers en patiënten met veiligheidsrisico af, Van Mesdag neemt het over

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Na de basis-ggz stoot Lentis ook haar zorg voor patiënten met een tbs-behandeling en andere veiligheidsrisico’s af. De zorggroep Forint, waar al deze zorg onder was geclusterd, gaat volledig over naar de Van Mesdagkliniek.

Tot nu toe viel zorggroep Forint volledig onder Lentis, terwijl FPC Dr. S. van Mesdag (de Van Mesdagkliniek) een losstaande partner binnen de zorggroep was. Met de overstap ontstaat één samenhangende ‘forensische zorgketen’.

Lentis laat weten wel te blijven samenwerken binnen de zorg die nu wordt overgedragen. Maar Lentis kiest ervoor zich te richten op herstelgerichte, complexe ggz. Daarom stootte het eerder dit jaar ook al de basis-ggz af. “We zien dat de vraag naar complexe ggz toeneemt, terwijl juist mensen met complexe psychiatrische problemen het langst wachten op zorg”, aldus Ester Kuiper, bestuurder van Lentis. “Wij willen er zijn voor de mensen die onze expertise het hardst nodig hebben, zowel in Stad als Ommeland”

Het onderbrengen van Forint (met locaties in Stad en in Zuidlaren) bij Van Mesdag ook de forensische zorg beter beschikbaar en toegankelijk maken en houden. “Als één familie kunnen we ons belangrijke werk nog beter uitvoeren”, zegt Claudia van Bruggen van Van Mesdag. “De keten van Forint en FPC Dr. S. van Mesdag is naar de toekomst toe nodig om de forensische zorg in Noord-Nederland een stap verder te brengen. Daarnaast versterkt het onze arbeidsmarktpositie door een breder palet aan taken en verantwoordelijkheden. We hebben er veel vertrouwen in dat we als één familie ons belangrijke werk nog beter kunnen uitvoeren.”