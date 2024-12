Leger des Heils organiseert jaarlijke kerstdiner in Oosterpark

Foto: Lars Faber

Samen zijn en naar elkaar omzien. Met die gedachte organiseert het Leger des Heils jaarlijks een kerstdiner. Zo ook vanmiddag in de buurthuiskamer aan de Dirk Huizingastraat.

De opkomst was hoog met zo’n 81 deelnemende mensen. Henk Rijkens, een van de vrijwilligers bij het Leger des Heils was al druk bezig in de keuken. “Ik heb thuis 10 kilo boontjes gedopt. Voor vanmiddag hebben we soep, boontjes met spek, pommes duchesse, gemixte groenten en rollade.”

Een van de gasten had zich al lang verheugd op het diner. “Er zijn zoveel kerstfeesten, maar deze is echt bijzonder: de mensen die je nodig hebt, de mensen die je kent. Dat is heel erg mooi, vooral als je alleen bent.”

En daar is dit diner juist voor bedoeld. Dineke Plas van het Leger des Heils: “Met kerst zijn het ook moeilijke dagen. En dan willen we juist gezelligheid brengen. Vandaar dat we dit op touw gezet hebben.”

Over een week organiseert het Leger des Heils nog een kerstdiner.