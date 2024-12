Leerlingen Maartenscollege wagen zich aan nachtelijke sponsorloop

Foto Andor Heij. Toilet

Leerlingen van het Maartenscollege in Haren doen in de nacht van 19 op 20 december mee aan een sponsorloop over 75 kilometer.

De leerlingen lopen een route van 75 kilometer van Meppel via Assen naar Groningen. Ze hopen daarmee 7.500 euro op te halen om drie toiletten te laten bouwen op scholen in Ghana. In dat land is het gebrek aan sanitaire voorzieningen een groot probleem.

De sponsorloop ondersteunt het werk van The Good Foundation. Die organisatie zet zich in voor betere hygiëne en toegang tot toiletten in het Afrikaanse land. Op veel scholen ontbreken basisvoorzieningen, waardoor tienermeisjes tijdens hun menstruatie vaak thuisblijven.

In februari reist een groep van 21 leerlingen en drie begeleiders naar Ghana om de scholen te bezoeken die de nieuwe toiletten krijgen. Ze krijgen dan ook inzicht in andere vraagstukken, zoals vervuiling, duurzaamheid, ondervoeding en onderwijs.