Last-minute aankopen voor pakjesavond in Winkelcentrum Paddepoel

Het winkelend publiek in Winkelcentrum Paddepoel

Met sinterklaasavond in zicht deden veel mensen hun laatste aankopen in Winkelcentrum Paddepoel voor pakjesavond. Van speelgoed tot boeken en van lekkernijen tot kleding: het winkelend publiek was op zoek naar het perfecte cadeau.

Voor velen was het vandaag de laatste kans om een mooi cadeau te vinden voor hun geliefden, vlak voor de grote avond van uitpakken en genieten begon.

Mensen haastten zich om de perfecte presentjes te scoren voor hun familie en vrienden. Van cadeaus tot lekkernijen, alles moest op tijd in huis zijn.