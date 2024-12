Laptopregeling voor middelbare scholieren wordt verruimd

De gemeente gaat de laptopregeling per 1 januari verruimen. De regeling geldt voor kinderen uit minimagezinnen die naar groep 8 gaan.

Deze kinderen kunnen eenmaal in hun schoolcarrière bij Stichting Leergeld een laptop aanvragen, want die hebben ze echt nodig op school. De regeling is bedoeld voor leerlingen uit gezinnen met een inkomen tot 120 procent die naar groep 8 gaan. Zij kunnen met een brief van de gemeente de laptop ophalen bij de Computerbank.

De laptopregeling wordt volgende maand verruimd. Leerlingen kunnen dan gedurende hun hele middelbareschooltijd een laptop aanvragen. Gezinnen die buiten de boot vallen kunnen in dat geval individueel een aanvraag bij Leergeld indienen.

Het gaat onder meer om kinderen die een klas hebben overgeslagen of zijn blijven zitten, om kinderen die op latere leeftijd verhuisd zijn naar Groningen, om kinderen van wie het inkomen van de ouders is veranderd, of om vluchtelingenkinderen. De gemeente verwacht dat de meerkosten op jaarbasis ongeveer 24 duizend euro bedragen.