Lange wachttijden bij Groningse poliklinieken: norm vaker niet dan wel gehaald

Meer dan de helft van de poliklinieken in Groningen haalt de wachttijdnorm van vier weken niet. Vooral bij neurologie zijn de wachttijden fors, met gemiddeld 25,5 weken.

Dat blijkt uit onderzoek van Independer, op basis van data van de Nederlandse Zorgautoriteit. De norm, ingesteld in 2005, bepaalt dat patiënten binnen vier weken een afspraak moeten kunnen maken. In Groningen voldoet 55,1 procent van de poliklinieken hier niet aan.

Wachttijden verschillen sterk per behandeling. Zo moet een patiënt met neurologische klachten in Groningen gemiddeld 25,5 weken wachten. Daarmee wordt honderd procent van de afspraken niet binnen de norm afgehandeld. Ook de poliklinieken voor maag-, darm- en leverziekten, incontinentie bij vrouwen, interne geneeskunde en dermatologie halen nooit de Treeknorm in de provincie. Ook oogheelkunde (23,6 weken) en maag-, darm-, en leverziekten (15,6 weken) kennen lange wachttijden.

Met een gemiddelde wachttijd van ruim 25 weken scoort Groningen slechter dan de meeste andere provincies, op Drenthe en Friesland na. In Nederland als geheel wordt bij ruim 45 procent van de poliklinieken de afgesproken norm van 4 weken niet gehaald. Een volledig overzicht van het onderzoek, met alle resultaten uit Nederland, is hier te vinden.

Independer haalt, naar aanleiding van de resultaten, aan dat het belangrijk is om melding te maken van de overschreden wachttijden bij zorgverzekeraars. “Die heeft namelijk een zorgplicht”, zegt Independer-expert zorgverzekeringen Mirjam Prins. “Dat betekent dat de zorgverzekeraar een alternatief moet bieden of zo nodig niet gecontracteerde zorg moet vergoeden. Je hebt dus als consument veel meer rechten dan je denkt.”