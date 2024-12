Krakers Waterskaap moeten weg: “Het is slecht getimed”

Foto: Lars Faber

Zes krakers van het gebouw ‘Waterskaap’ in Hoogkerk moeten de eerste week van januari vertrokken zijn. Dat meldt het waterschap, eigenaar van het pand, in een brief aan de krakers.

Het pand diende vroeger als afvalwaterzuivering voor de omliggende fabrieken. De afgelopen jaren stond het pand leeg. “We hebben via internet gekeken of er een bestemming voor het gebouw was. En die was er niet”, zegt Jan, een van de zes mensen die het gebouw heeft gekraakt in augustus 2023.

De groep baalt van het nieuws dat ze weg moeten. Het afgelopen jaar zijn er zonnepanelen op het dak geplaatst, is er een houtkachel geïnstalleerd en is er in een hoek een podium gebouwd. Afgelopen jaar hebben daar verschillende bands gebruik van gemaakt.

Buurman Harry, die in het verlengde van de oprijlaan woont in Hoogkerk, kan de aanwezigheid van de krakers wel waarderen. “Zij treden het leven tegemoet op een manier die een beetje buiten de lijntjes kleurt. Dat is mooi. Het klimaat waarin we wonen in Nederland verkilt. En het contact met deze mensen laat zien dat er nog veel warmte is.”

De krakers hebben een petitie opgezet, in de hoop dat het waterschap nog van gedachten verandert. “Het is slecht getimed”, zegt Jan. “Het is nu winter en een plekje zoeken… Het zou dan wel moeten, maar we hopen dat mensen het waterschap kunnen aanspreken van ‘laat die lui lekker zitten, laat ze hun ding doen’.”

Inmiddels is de petitie 755 keer ondertekend.