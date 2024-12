Foto: Patrick Wind 112Groningen.nl

In de nacht van vrijdag op zaterdag woedde voor een korte tijd een brand in een woning aan de Turfstraat. Bij het arriveren van de brandweer was de brand al geblust. Dat meldt 112Groningen.nl.

Ambulancepersoneel heeft de bewoner van de woning is ter plaatse nagekeken. De Turfstraat werd tijdelijk afgesloten om de situatie veilig af te handelen. Wat er precies in brand heeft gestaan, is niet bekend.