Komende dagen grijs met af en toe regen

Maandag is er veel bewolking en valt er vooral vanochtend soms lichte regen of motregen. Het wordt 10 of 11 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 5.

Door Johan Kamphuis

Dinsdag wordt het 9 of 10 graden. Het blijft droog maar opnieuw is het overwegend bewolkt. De zuidwestenwind is matig windkracht 3 tot 4.

Woensdag is het bewolkt en lichte regen bij 12 graden. In de nacht naar donderdag veel regen.

Donderdag stroomt er vanuit het noorden van Europa koelere lucht ons gebied binnen. Het kwik zakt naar een graad of 7. Er vallen een paar buien, misschien met hagel en er staat een forse west- tot noordwestenwind, windkracht 5 tot 6.

We kunnen ons opmaken voor een groene kerst. Met een beetje geluk is het wel rustig en droog wanneer een hogedrukgebied zich in de buurt van ons land gaat settelen.

