KNMI waarschuwt voor zware windstoten op vrijdag

Foto: Windsock Hodenhagen Aerodrome Germany | Windsack Flugplatz Hodenhagen | wikipedia.nl

Het KNMI waarschuwt dat er vrijdag zware windstoten in Groningen voor kunnen komen. Voor de provincie is inmiddels een ‘code geel’ afgekondigd.

De waarschuwing geldt vanaf vrijdagochtend 08.00 uur. “In de ochtend worden in het Noorden en rondom het IJsselmeer zware windstoten verwacht”, meldt het KNMI. “De zware windstoten kunnen vervelend zijn voor het verkeer, vooral voor fietsers en bestuurders van vrachtwagens en auto’s met aanhanger. De zware windstoten komen uit het westen tot noordwesten en bereiken snelheden van 75 tot 90 kilometer per uur. Langs de kust zijn windsnelheden van 90 tot 100 kilometer per uur mogelijk.”

In de eerste helft van vrijdagmiddag neemt de wind af. De waarschuwing geldt daarom tot vrijdagmiddag. Behalve voor Groningen is ‘code geel’ ook geldig voor het Wadden- en IJsselmeergebied, Friesland, Noord-Holland en Flevoland.