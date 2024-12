foto: Patrick Wind - 112 Groningen

Maandagmiddag zijn twee auto’s op elkaar gebotst op de N7 tussen het Vrijheidsplein en Julianaplein. Dat meldt RTV Noord. Om de betrokkenen op een veilige manier te helpen is de maximum snelheid op dit moment aangepast naar 70 kilometer per uur. Daardoor rijdt het verkeer wat langzamer.

De betrokken auto’s staan ondertussen langs de weg en de politie is gearriveerd. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of er mensen gewond zijn geraakt.