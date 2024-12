Kledingbank Maxima zoekt vrijwilligers en kwalitatieve kleding

Kledingbank Maxima in de stad is op zoek naar vrijwilligers. Daarnaast roept men op om geen fast fashion-kleding te doneren. Volgens Maria Blom van de kledingbank kan men alleen kleding weggeven die nog in goede staat is.

Hoi Maria! Is het druk bij jullie?

“Het aantal klanten dat bij ons langskomt is redelijk stabiel. Bij onze kledingbank is het zo dat mensen van onze diensten gebruik kunnen maken als ze ook klant zijn bij de Voedselbank. Dus het is druk, maar onze indruk is dat het stabiel blijft. Wel zien we dat we veel kleding gedoneerd krijgen. Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Het geeft aan dat mensen ons kennen en ons ook weten te vinden.”

Toch heb je voor de mensen die kleding brengen wel een duidelijke oproep hè?

“Klopt. Doordat we veel kleding geleverd krijgen, kunnen we niet direct alles controleren. Wat we zien is dat er toch wel flink wat kleding wordt ingebracht die behoort tot de zogeheten fast fashion-kleding. Fast fashion is een bedrijfsmodel dat is gebouwd op de massaproductie van goedkope kleding om snel in te spelen op trends. Het nadeel van deze kleding is dat het snel kapot gaat en snel verbleekt. Dat is ook wat wij constateren. En daarom kunnen wij daar niks mee. Wij kunnen mensen geen verbleekte of kapotte kleding geven.”

Jullie zijn op zoek naar kleding waar mensen zich prettig in voelen …

“Ja. Probeer je het maar eens in te beelden. Als je versleten kleding hebt, dan ga je niet meer naar dat feestje. Of dan ga je niet meer naar dat avondje met vrienden. Je isoleert jezelf waardoor je vereenzaamt. Wij zijn er juist om mensen goede, tweedehandskleding te geven, waarmee ze de straat op kunnen. Waar ze zich prettig in voelen. Zodat ze hun leven weer op kunnen pakken. Dus daarom de oproep om daar rekening mee te houden.”

En jullie zijn op zoek naar vrijwilligers?

“Klopt. We hebben diverse mensen in onze winkel werken. Vaak gaat het om mensen die uit de misère komen en het werk bij ons gebruiken om ritme op te bouwen in hun leven. Ze gebruiken het als opstapje naar regulier werk en een goed bestaan. Dat heeft de afgelopen jaren mooie resultaten opgeleverd. Maar doordat het bij ons druk is, enerzijds met klanten, anderzijds met kleding die ingebracht wordt, kunnen we altijd mensen gebruiken. Dus mochten mensen nieuwsgierig zijn of interesse hebben, men mag altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.”