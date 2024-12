foto: Jerred van den Bos - 112Groningen

Maandagmiddag zijn drie auto’s op elkaar gebotst op de N46. Dat gebeurde ter hoogte van de Driebondsbrug in de Stad. Door de kettingbotsing is een file ontstaan in de richting van Bedum.

Rijkswaterstaat en de politie zijn ter plaatste gekomen en een aantal rijstroken is afgesloten. Het is niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt.