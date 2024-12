Kerstcircus strijkt in vakantie neer op Drafbaan

Foto: Joris van Tweel

Het jaarlijkse Kerstcircus wordt dit jaar gehouden op de Drafbaan in het Stadspark. Circus Renz Berlin belooft met bijzondere acts en betoverend spektakel naar Groningen te komen.

Het Kerstcircus vindt plaats van 20 december tot en met 5 januari. De afgelopen jaren stond de circustent onder andere bij Roodehaan en ook vond één van de edities plaats op de hoek van de Helsinkistraat en de Bornholmstraat. Dit jaar is men dus te vinden in het Stadspark. “Op een nieuwe locatie gaan we aan het publiek een geheel nieuw showprogramma presenteren”, schrijft het circus. “Ook dit jaar zullen onze artiesten en dieren weer stralen in de piste. En kijken we er naar uit om jullie allemaal weer te begroeten in onze verwarmde geel blauwe circustent.”

Het programma bestaat onder andere uit een optreden van de familie TiTi uit België. Zij brengen verschillende circustechnieken en grappige fratsen van clowns TiTi en Jeanno. Miss Baldo uit Italië komt met gracieuze kunsten in zijdedoeken. Daarnaast zal de familie Renz diverse dierenacts laten zien. Dagelijks zullen er twee voorstellingen zijn: om 14.00 en om 18.00 uur.

