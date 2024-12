Kerst top 050: De stembussen zijn geopend

Op zaterdag 21 december wordt van 9:00 uur tot 13:00 uur de Kerst top 050 uitgezonden op OOG Radio. We tellen af naar de nummer 1.Vorig jaar stond het nummer happy christmas (war is over) van John Lennon op nummer 1 in de kerst top 40. Wie wordt dit jaar de aanvoerder van de lijst? Dat bepaal jij! Stem op jouw favoriete kerstplaat.

Dit jaar pakken we extra uit. Daarom is de lijst uitgebreid van 40 naar 50 nummers. Met de kerst top 050 geeft OOG Radio een mooie start van je kerstdagen. Vanwege de lijst, vervalt deze zaterdag het radioprogramma Haren Doet. Wel wordt er aandacht besteedt aan de kerstactiviteiten die plaatsvinden in de gemeente Groningen.

Stemmen voor de Kerst top 050 kan tot dinsdag 16 december.