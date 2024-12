Kapster Sonia stopt na 50 jaar met knippen: “Ik ga haar erg missen”

Susan heeft haar laatste knipbeurt (foto: Denise Overkleeft)

In kapsalon Black Hair Creation aan de Johan de Wittstraat zijn de afgelopen tijd behoorlijk wat tranen gevloeid. Oprichtster Sonia Holmond gaat na een halve eeuw knippen met pensioen.

De van oorsprong Arubaanse is niet zomaar een kapster. Ze was de eerste in Groningen die zich specialiseerde in kroeshaar en krullen. Daarnaast werkte ze niet alleen in de kapsalon, maar gaf ze ook les; ze wilde met haar specialisatie ook anderen inspireren.

Paddepoel

Sonia’s carrière begint in 1974. Ze vliegt dat jaar vanuit Aruba naar Nederland om haar zus in Paddepoel te bezoeken. Bij aankomst weet ze het direct; Sonia wil blijven. Ze stuurt haar moeder een brief en vertelt dat ze de al geboekte retourvlucht niet zal nemen. Ze trekt bij haar zus in en begint haar leven in Groningen.

Omdat haar zus student is, kan ze Sonia niet onderhouden. Daarom zoekt Sonia direct een baantje: bij de lokale kapper. Daar maakt ze schoon en bezemt ze de geknipte haren, maar uiteindelijk leert ze er ook waar ze van droomt: het knippen van klanten.

“Ik merkte in Europese kapsalons dat ze toch een soort bang zijn voor kroeshaar”, vertelt Sonia. “Ze weten niet echt hoe ze ermee om moeten gaan. Het lijkt wel alsof ze denken ‘Oeh, een donkere komt binnen’ en daar moest verandering in komen.”

Eigen kapsalon

De kapster besluit haar eigen kapsalon te openen. “Maar vroeger was er een wet die zei dat je binnen de zoveel meter van een bestaande kapper geen nieuwe mocht openen. Er was een kapper hier bij het Noorderplantsoen die protesteerde tegen mijn komst. Maar toen ze hoorde dat het ‘Black Hair Creation’ ging heten, maakte ze zich geen zorgen meer.

De naam is misschien een beetje misleidend; Sonia knipt niet alleen zwart haar. Blond, bruin, zwart, krullend, steil… het maakt allemaal niet uit. De Arubaanse kan alles en iedereen knippen en verwelkomt een verscheidenheid aan klanten in haar kapsalon.

Dat doet ze natuurlijk niet alleen. Sonia knipte 28 jaar lang met haar collega Marijke Hemmen. “Ik ben haar zo dankbaar, altijd ijverig en trouw.” En ook haar man was een grote support. “Hij kookt voor me, hij masseert mijn benen, hij prepareert me voor de volgende dag. Mijn klanten hebben de goede kant van mij, maar hij ziet me als ik als een lap thuiskom. Hij is zo’n lieve man, ik ben hem erg dankbaar.”

‘Goede handen’

Eén van Sonia’s vaste klanten is OOG-medewerker Roxana Martinus. Afgelopen weekend had ze haar laatste knipbeurt van Sonia. “Ik ga haar echt missen. Ik vind het zo jammer”, vertelt ze. “Ik loop al zestien jaar bij Sonia en in al die tijd heb ik me nooit meer door iemand anders laten knippen. Sonia heeft goede handen voor mijn haar.”

Toen Roxana het nieuws hoorde, was ze stukgeslagen: “Ik riep: ‘Nee! Dat kan niet! Ik ga naar je huis om me te laten knippen.” Sonia bleef maar lachen. “Je weet het nooit”, antwoordde ze.

Maar wie nu de haren van Roxana gaat knippen? Dat weet ze nog niet. “Mijn schoondochter is gelukkig ook kapster en Black Hair Creation wordt ook overgenomen door een nieuwe kapster, daar kan ik ook heen gaan.” Maar of Sonia echt vervangbaar is? Daar lijkt het niet op.

Vakantie

Met het einde van het jaar inzicht, komt ook het einde van Sonia’s kapperscarrière eraan. Afgelopen november heeft ze het afscheid al gevierd met een feestje, de afgelopen dagen heeft ze de laatste klanten geknipt.

“Ik ga eerst even alles laten bezinken. Ik zit nu echt even in een rollercoaster dus ik moet even een pas terug. Begin volgend jaar ga ik dan kijken wat ik ga doen”, vertelt Sonia. “Maar ik wil sowieso gaan reizen. Lekker op vakantie met mijn man. En ik wil tijd met mijn familie doorbrengen op Aruba.”