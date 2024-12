JOVD: “Gemeente moet snel handelen tegen onveiligheidsgevoel bij Station Noord”

Foto via Google Maps - Streetview

De JOVD Groningen roept de gemeente op tot snelle actie om de onveiligheid bij Station Groningen Noord aan te pakken.

Uit gesprekken met buurtbewoners blijkt dat het station en de omgeving slecht verlicht zijn. Volgens de jongerenorganisatie is dat een katalysator voor misdrijven zoals fietsendiefstal en illegale deals.

De jongerenorganisatie, gelieerd aan de VVD, stelt dat de oplossing eenvoudig is: betere verlichting en meer wijkagenten in het gebied. “Door extra verlichting aan te leggen en meer wijkagenten in te zetten, los je een groot deel van de problematiek op”, besluit Yaram van Silfhout, voorzitter van de JOVD Groningen. “Het oefent immers extra controle uit, wat bijdraagt aan de sociale veiligheid.”

Volgens de jongerenorganisatie moet de gemeente stoppen met eindeloze gesprekken en daadkrachtige maatregelen nemen. De JOVD wijst erop dat vergelijkbare problemen in de Haddinge- en Pelsterstraat succesvol zijn aangepakt met verlichting en toezicht.