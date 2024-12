Jan Bas van Aalderen nieuw lid Raad van Commissarissen FC Groningen

Foto: FC Groningen

Jan Bas van Aalderen is per direct toegetreden tot de Raad van Commissarissen van FC Groningen, als opvolger van Paul de Rook.

De termijn van De Rook, voormalig wethouder van Groningen, is na drie jaar afgelopen. De raad bestaat verder uit voorzitter Jakob Klompien en de leden Bas Schrage, Han Berger en Adriaan Stel.

De 53-jarige Van Aalderen is horecaondernemer. Hij beheert Museumcafé Het Pomphuis en is voormalig eigenaar van Dinercafé Soestdijk en Bistro Bommen Berend in de stad. Daarnaast was hij landelijk bestuurslid van Koninklijke Horeca Nederland.

Van Aalderen zegt op de website van FC Groningen: “Toen de FC naar Euroborg verhuisde, ben ik businessclublid geworden. FC Groningen is door de jaren heen ook mijn club geworden. Dé mooiste club. Ik zie het als een geweldig mooie uitdaging en ga met heel veel energie mijn bijdrage leveren! Ik kijk daar enorm naar uit.”