Jaar vertraging voor fietsenstalling Westerhaven: “Het is een taai ontwerp”

Foto: Joris van Tweel

De fietsenstalling die in het voormalig Stripmuseum aan de Westerhaven gerealiseerd moet worden, gaat niet volgend jaar maar in het voorjaar van 2026 open. De vertraging wordt veroorzaakt doordat het ontwerpproces taai verloopt.

De fractie van Partij voor het Noorden had vragen gesteld over het onderwerp. Leendert van der Laan: “Wij maken ons wat zorgen over de Westerhaven. In februari van dit jaar heeft de gemeente het gebouw voor ruim 4 miljoen euro aangekocht. Vervolgens verwacht je dat al snel de schep er in gaat. Maar het blijft stil. Wij zouden als fractie wat meer duidelijkheid willen. Wat kunnen we verwachten en wanneer kunnen de fietsen hier voor het eerst gestald gaan worden?”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Gebouw is een oplossing voor het fietsparkeerprobleem”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer legt uit: “Als een dergelijk gebouw leeg komt te staan, dat gebeurt niet zo heel vaak. Als gemeente hebben we het daarom direct aangekocht. Omdat we er van overtuigd zijn dat we met het gebouw een oplossing hebben voor het fietsparkeerprobleem in dit deel van de stad. En zeker nu. Afgelopen dagen hebben we de fietsroute naar de Suikerzijde geopend. In de toekomst zullen mensen vanuit dit deel van de gemeente hun fiets willen stallen op of rond de Westerhaven. Op dit moment zijn er 345 fietsparkeerplekken op de Westerhaven. Dat is krap, zeker nu in deze decemberperiode. Om dit op te vangen hebben we tijdelijke parkeerplekken ingericht rond de Akerk.”

“Aan welke kant komt de entree?”

Broeksma: “We hebben het pand gekocht zonder dat we een ontwerp hadden. Op dit moment zijn we bezig met dit onderwerp. En daar horen vraagstukken bij. Aan welke kant wil je de entree van het gebouw? Wil je dat op de huidige plek houden, waarbij fietsen dus in een voetgangersgebied komen? Of wil je het aan de andere kant, en hoe valt dit dan samen met de winkels en bedrijven die daar zitten. Die opgave is nog niet klaar. Zoals het nu lijkt willen we in het tweede kwartaal van volgend jaar met een kredietaanvraag komen. Dan willen we dus het ontwerp klaar hebben en weten we hoeveel het moet gaan kosten.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Er is dus sprake van forse vertraging”

Van der Laan vraagt zich af wanneer het gebouw dan in gebruik kan worden genomen: “Stel dat een meerderheid van de gemeenteraad instemt met die kredietaanvraag, wat kunnen we dan verwachten? Gaat het dan nog maanden duren? En kunnen we dan concluderen dat een pand, dat miljoenen euro’s gekost heeft, een lange periode dus leeg staat?” Broeksma: “Wij denken dat het gebouw in het voorjaar van 2026 in gebruik kan worden gekomen.” Van der Laan: “Een forse vertraging dus.” Broeksma: “Het is een taai ontwerp. We willen dit goed doen, waarbij we in deze ontwerpfase ook helder willen krijgen wat het voor de aanwezige ondernemers gaat betekenen.”