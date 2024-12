Internationaal Indoor Concours Hippique in MartiniPlaza vrijdag van start

De 61ste editie van het Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen (IICH) gaat vandaag van start in Martiniplaza.

Het is dit jaar de tweede keer dat dit evenement, wat duurt tot 6 januari 2025, plaatsvindt in het evenementencomplex in Stad. Het programma biedt een breed scala aan activiteiten, van dressuur en springen tot een showavond en een symposium.

Vrijdag begint het evenement met springrubrieken van 1.10 meter. Zondag staan de eerste dressuurwedstrijden gepland, waaronder finales met spectaculaire kürs op muziek. Maandag 30 december is er een speciale showavond met optredens, livemuziek en indrukwekkende shows met paarden. Vanaf donderdag 2 januari starten de internationale springwedstrijden, met op zondag 5 januari de Grote Prijs als hoogtepunt.

Meer informatie over het programma en tickets is te vinden op de website van IICH Groningen.