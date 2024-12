Foto via Politie.nl

In een coffeeshop in de binnenstad van Groningen is in de nacht van zondag op maandag ingebroken. De inbreker werd bijna op heterdaad aangehouden.

De verdachte verliet het pand met een tas vol hennep en kassalades, aldus teamchef Gerard de Jonge van de politie in het centrum.

Dankzij een snelle reactie van agenten werd de verdachte drie minuten na de melding al aangehouden, samen met de buit. De verdachte wordt deze maandag verhoord door de politie.