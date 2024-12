In Memoriam 2024: Een terugblik op wie Groningen dit jaar verloor

Foto: Hakan Erenler via Pexels

In 2024 nam Groningen afscheid van veel mensen die een bijzondere rol speelden in onze samenleving. Hier vind je een overzicht van een aantal bekende en minder bekende mensen die ons dit jaar verlieten.

17 januari – Maria Jongsma (69)

Maria Jongsma, voormalig bestuursvoorzitter van de Voedselbank Groningen, overleed aan ALS. Ze nam in oktober 2023 afscheid van haar functie toen de diagnose werd gesteld. Jongsma speelde een belangrijke rol in het maatschappelijke leven van Groningen. Haar laatste wapenfeit was het plan voor gratis kinderopvang, wat vorig jaar door de gemeente werd omarmd. Voor haar verdiensten ontving ze de Ubbo Emmiuspenning.

20 januari – Paul Lamens (63)

Radiomaker Paul Lamens, bekend van OOG Radio, overleed na een korte ziekte. Vanaf de jaren ’80 presenteerde hij diverse nieuws- en cultuurprogramma’s, met aandacht voor Groninger popmuziek. Zijn kenmerkende stem maakte hem geliefd bij luisteraars en gevraagd als voice-over. Naast zijn mediawerk was hij actief als muzikant in bands als Whipster. Na zijn periode bij OOG werkte hij bij Hart van de Regio en Castel Media.

23 januari – John Schurer (71)

John Schurer, oud-voorzitter van de Supportersvereniging FC Groningen, overleed na een lange ziekte. Hij leidde de vereniging tussen 2010 en 2017 en werd geroemd om zijn passie voor de club. Onder zijn leiding kwamen projecten zoals het standbeeld van Tonny van Leeuwen en de betrokkenheid van Arjen Robben als ambassadeur tot stand.

22 april – Willem Stuivenberg (54)

Willem Stuivenberg, jarenlang straatkrantverkoper van De Riepe bij de Plus-supermarkt aan de Oosterhamriklaan, overleed onverwachts aan een hartstilstand. Willem was een markante figuur, vaak te herkennen aan zijn Feyenoord-shirt en zijn oprechte betrokkenheid bij klanten. Hij wist het nieuws te halen als eerste straatkrantverkoper die met een mobiel pinapparaat werkte. Willem overleed tijdens een treinreis vanuit Rotterdam na een huldiging van Feyenoord.

4 juni – Marko Poucki (47)

Zanger en liedjesschrijver Marko Poucki overleed plotseling op 47-jarige leeftijd. Geboren in Delfzijl, ontwikkelde hij zijn muzikale talenten al op jonge leeftijd. Zijn lied Niets te zien won in 2000 de jury- en publieksprijs op het Noord Nederlands Liedjes Festival. Recente nummers zoals ‘Dromer’ bereikten de top van de regionale hitlijsten. Met zijn liedjesprogramma ‘Hartstocht’ bracht hij zijn muziek naar het theater, een hoogtepunt in zijn carrière.

14 juni – Arend Roggen (64)

Kroegbaas Arend Roggen van café Boone aan de Meeuwerderweg overleed na een kort ziekbed. Roggen, een voormalig amateurvoetballer, bleef Blauw Geel trouw ondanks aanbiedingen om hogerop te spelen. In zijn café bracht hij buurtbewoners samen en organiseerde hij activiteiten zoals de jaarlijkse viswedstrijd. Het café was een ontmoetingsplek voor voetbalfans (voornamelijk van FC Groningen) en buurtgenoten. Roggen’s enthousiasme en gastvrijheid maakten hem tot een geliefde persoonlijkheid in de Oosterpoortbuurt.

9 juli – Matthijs Röling (81)

Kunstschilder Matthijs Röling, een van de belangrijkste Nederlandse schilders, koos bewust zijn stervensmoment. Zijn werk omvatte monumentale wandschilderingen, waaronder De Boom der Kennis in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Röling leidde een generatie kunstenaars op aan Academie Minerva en de Klassieke Academie. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

12 juli – Jaap van der Linde (85)

Voormalig voorzitter van FC Groningen, Jaap van der Linde, overleed op 12 juli. Tijdens zijn voorzitterschap promoveerde de club naar de Eredivisie. Hij was betrokken bij de voorbereiding van de bouw van het Euroborgstadion, een mijlpaal in de geschiedenis van de club. Van der Linde was eerder burgemeester van Hoogezand-Sappemeer en bekleedde bestuurlijke rollen in de regio.

26 juli – Jacques d’Ancona (86)

Jacques d’Ancona, journalist, theaterrecensent en televisiepersoonlijkheid, overleed aan een hartkwaal. Als jurylid in de Soundmixshow werd hij landelijk bekend. D’Ancona was ook scheidsrechter en mede-initiatiefnemer van het Eurovoetbaltoernooi. Tot kort voor zijn dood recenseerde hij theater en cabaret voor het Dagblad van het Noorden.

8 augustus – Ulfert Molenhuis (76)

Voormalig directeur van De Voedselbank Groningen, Ulfert Molenhuis, overleed na een indrukwekkende carrière. Hij begon bij de Koninklijke Marechaussee en speelde een rol bij incidenten zoals de treinkaping bij Wijster in 1975. Later zette hij zich in voor armoedebestrijding, onder meer door de oprichting van Stichting Studiebollen. Zijn boek met gedichten over levensvraagstukken werd kort voor zijn overlijden gepubliceerd.

Johan Neeskens (73) – 6 oktober

Johan Neeskens, voetballegende, overleed onverwachts tijdens een project in Algerije. Hij was een boegbeeld van het Nederlandse totaalvoetbal en speelde voor clubs als Ajax en FC Barcelona. Bij FC Groningen speelde hij een kort seizoen en droeg hij bij aan de overwinning op Ajax. Na zijn actieve carrière bleef hij verbonden aan het voetbal als trainer.