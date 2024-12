Huurders Sugar Homes op Suikerterrein slaan noodkreet na brand: ‘Bang dat dit opnieuw gebeurt’

De huurders van de containerwoningen van Sugar Homes op het Suikerterrein slapen niet meer rustig na de brand van afgelopen woensdag. In een gezamenlijke reactie stellen de bewoners bang te zijn dat er opnieuw brand uitbreekt in het wooncomplex. Ook de beheerder van de woningen ziet die angst en stelt de brand aan te willen grijpen voor verandering. Fouten in de afhandeling van de brand ziet de beheerder echter niet.

“We zagen een dunne rook en een meisje dat buiten haar studio huilde”, vertelt één van de aangeslagen bewoners van het studiocomplex. “Ze zei dat haar kamer in brand stond, maar haar paniek was te groot om verdere actie te ondernemen. We belden 112. De rook werd steeds dikker, dus besloten we alle verdiepingen langs te gaan om mensen wakker te maken.”

Wat daarna gebeurde, was volgens een bewoonster het ergste wat ze ooit heeft meegemaakt: “De kamer waar de rook vandaan kwam, explodeerde en vlammen sloegen uit het raam. Terwijl we de deuren van buren openbraken om hen eruit te krijgen en naar boven riepen dat anderen naar buiten moesten komen, was de rook zo dik dat je niets kon zien. Brandende stukken en glasscherven vielen vlak naast ons op de grond. Het was een extreem traumatische ervaring.”

Ging het brandalarm af of niet?

Woensdag leek het erop dat alle bewoners op tijd hun woning konden verlaten. Maar volgens de bewoners was dat niet het geval. “Bij ons ging het brandalarm niet af toen de rook dikker werd,” schrijft een andere bewoner namens een aanzienlijke groep anderen. “Daardoor werden mensen in omliggende woningen niet wakker, en sommige bewoners hebben tot wel twee uur lang rook ingeademd in hun slaap.”

“Dat is onmogelijk”, stelt directeur Marcel van der Lyke van Groningse Panden. Het bedrijf uit Stad is sinds 2019 de beheerder van de Sugar Homes, een jaar na de oplevering. “De containers zijn deze zomer nog elektrisch gekeurd in opdracht van de eigenaar (Student Housing, oftewel STHO). Bij die keuring horen ook controles van het brandalarm. De rookmelders hebben hun werk gedaan, net als de andere brandwerende maatregelen. Voor zover ik weet is de brand niet doorgeslagen naar andere containers. En ik kan me niet voorstellen dat, als er midden in de nacht een rookalarm afgaat, je dan niets doet.”

‘Geen brandblussers of blusdekens’

De bewoners hadden volgens hen ook geen mogelijkheid om iets te doen tegen de brand. Een bewoner vertelt: “Er zijn geen veiligheidsmaatregelen of voorzieningen, zoals brandblussers of branddekens. Die hadden dit kunnen voorkomen.” Zijn medebewoonster bevestigt: “We hebben geen brandblussers, niet in de gemeenschappelijke ruimtes en ook niet in onze eigen kamers.”

Dat hoeft ook niet, vertelt Van der Lyke. De studio’s zijn in principe zelfstandig en dus zijn brandblussers en blusdekens een zaak voor de bewoners zelf. Maar daar komt waarschijnlijk wel verandering in, stelt Van der Lyke: “Dit is ook niet wat je wil. Wat zijn nu vijf of tien brandblussers? Of leg een brandpreventiepakket in de studio als er een nieuwe bewoner in komt. De eigenaar moet eigenlijk gaan investeren in dat soort dingen. Dan heb je het, in ieder geval voor je eigen gevoel, goed gedaan. Want jonge mensen, die denken er niet aan om een brandblusser te kopen. Daarvoor moet altijd eerst een keer iets fout gaan. En fouter dan dit kan het eigenlijk niet.”

‘Oude gevaarlijke kabels’ of ‘overbelasting’?

Volgens de bewoners is de brand waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting. “Het meisje wiens studio in brand stond, sliep gewoon toen ze geluiden hoorde van de kabels in de muur,” vertelt de bewoonster. “Ze deed het licht aan en er ontstond brand in de muur. We vroegen de manager om elektriciens langs te sturen om onze kamers te controleren. Maar hij zei dat alles in orde was.”

De bewoners vrezen nu dat er opnieuw brand kan uitbreken. “Er is niemand langs geweest om de rest van het elektrische systeem te controleren”, aldus de bewoner. “Dat systeem zit onder het bed en is duidelijk oud en gevaarlijk.”

Van der Lyke stelt het jammer te vinden dat er nog geen uitsluitsel is van de brandweer over de exacte oorzaak van de brand. “Spijtig, want je hoort het liever van de brandweer dan van iemand anders. Maar wat je vaak in de praktijk ziet, is dat het een gevolg is van overbelasting. In de woningen zitten twee stroompunten. Met vier of vijf zware apparaten erop kun je het stroomnet overbelasten omdat de hoeveelheid ampère te hoog is.”

Waar was de beheerder?

De bewoners vinden dat Groningse Panden na de brand slecht reageerde. “Toen we belden, zei de manager dat hij om 09:00 uur zou komen, als zijn werkschema begint. Hij kwam pas toen duidelijk werd hoe slecht de woningen eraan toe zijn, omdat we hem allemaal belden om te zeggen hoeveel kamers waren afgebrand.”

“Ik was binnen tien minuten op het terrein”, vertelt Van der Lyke eenduidig. “Ik heb dezelfde avond nog, samen met de Stichting Salvage (die brandschade afhandelt) alle studio’s geïnventariseerd toen de brand uit was. Ik heb ook met bewoners gepraat. Uiteindelijk waren we met vier man aanwezig. De hele dag erna is er iemand van ons aanwezig geweest in Henk’s Place, de gemeenschappelijke ruimte voor het complex.”

‘Zekerheid bieden’

Maar Van der Lyke erkent wel dat de bewoners ’terecht’ bang zijn geworden na de ingrijpende gebeurtenis: “De angst zit er natuurlijk goed in en dat is volledig begrijpelijk. We erkennen de angsten, trauma’s en emoties die er leven en daar moeten we echt iets mee. Ik ga dat met de pandeigenaar bespreken. Als de brandweer geen zekerheid biedt, dan moeten wij dat doen. We zijn nu bezig met een bepaalde zekerheid te bieden voor bewoners die nu bang zijn. Ik denk dat we hier allemaal lering uit moeten trekken.”

Ook voor de nieuwe beheerder, besluit Van der Lyke. Groningse Panden stopt per 1 april met het beheer en de verhuur voor Sugar Homes. Eigenaar STHO (nu bekend als REND) gaat dan het beheer van de wooncontainers in eigen hand nemen.

OOG heeft STHO (REND) om een reactie gevraagd. Zij hebben tot nu toe (nog) niet gereageerd. Als dat wel gebeurt, wordt dit bericht aangevuld.